Знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, поділилася ніжним кадром з чоловіком

Довгі місяці про своє цікаве положення Емілі замовчувала і приховувала інформацію, що стосується особистого життя. Про це пише Politeka.net. Оголосити про вагітність Ратаковскі вирішила лише після того, як приховувати живіт вже не було сенсу. Дівчина показала цілу серію фото, на яких насолоджувалася відпочинком вдома і позувала без одягу перед дзеркалом.

Тепер, кілька годин тому, Емілі захопила фігурою поруч зі щасливим чоловіком. Чоловік поруч з Емілі схилився, щоб поцілувати її живіт, тоді як вона сама вирішила позувати боком в простому світлому платті і відвернула голову від об'єктива. Схоже, навіть під час вагітності Ратаковскі зовсім не набирає зайвого.

Ось як реагують в мережі на побачене фото:

"Батьки🥺 🤍; чарівна малятко з малюком😍 😍; вітаю !!; Ем ❤️ красива 😍; такий милий образ❤️❤️; мені подобається як ви змінилися😍 😍; Краса🦋 💕 💫 ✨; світиться живіт; Омг, Я закоханий😍; вітаю❤️; Хай благословить тебе Бог, ем, навіть чоловік прихилився🙏 🏼; Че вона погладшала чи що?; Ви говорите про любов і життя. Спасибі; ти дуже мила, але всім плювати!; Від такого малятка не можна встояти; ви виглядаєте зовсім не так, як зазвичай».

Відзначимо, також в інтерв'ю для Vogue Ратаковскі зізналася, що не хоче дізнаватися стать своєї дитини до 18-річчя. Тобто, Емілі не наполягатиме на його гендерній приналежності.

"Мені подобається ідея нав'язати своїй дитині якомога менше гендерних стереотипів. Але незалежно від того, наскільки прогресивною я можу бути, я розумію бажання дізнатися стать нашого плоду; це схоже на першу реальну можливість поглянути, ким він може бути», – розповідала Емілі.

Також знаменитість поділилася своїми переживаннями з приводу своєї вагітності.

"Я занадто смиренна, щоб мати якесь помилкове уявлення про контроль. Я повністю і беззаперечно безпорадна, коли справа доходить до майже все навколишнього мою вагітність: як моє тіло буде змінюватися, хто буде моя дитина. Але мене це напрочуд не турбує. Замість страху я відчуваю нове почуття спокою. Я вже вчуся у цієї людини всередині свого тіла. Я сповнена подиву", - підписала пост модель.

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