Образ на кожен день

Новий осінній аутфіт популярної телеведучої Лесі Нікітюк нікого не залишив байдужим

Фотографія з'явилася в Instagram-акаунті "Нового каналу", передає Politeka.net.

33-річна теледива з "Орла і решки" попозувала сидячи на лавці. Вона була одягнена в новомодний в'язаний светр під горло молочного кольору, який був заправлений в обтягуючі штани з широким ременем і оригінальним принтом. На ноги вона взула високі білі черевики на шнурівці. Завершила стильний аутфіт красивою укладанням з грайливими локонами і макіяжем в пісочних тонах.

Треба сказати, що виглядала Леся дуже ефектно, незважаючи на те, що образ був щоденним.

"Здається, Леся знайшла рецепт ідеального вихідного: смачні тістечка, ароматний гарячий напій і мінімум справ! 😍🤞

Саме те, що потрібно в такий холодний осінній день. А як ти проведеш ці вихідні? зізнайся 😼", - йдеться у підписі до фото.

"Леся як завжди: просто супер", - написали фанати у відповідь.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк підкорила видами в обтягуючій сукні з розрізом на руках і плетінням. Наряд був трохи приспущеним з плечей, а також оголив її стрункі ніжки.

Зірка витягнула ноги в грубих черевиках, а також продемонструвала ідеальний вигляд ззаду - свої пружні сідниці.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.



