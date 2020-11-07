Новий осінній аутфіт популярної телеведучої Лесі Нікітюк нікого не залишив байдужим
Фотографія з'явилася в Instagram-акаунті "Нового каналу", передає Politeka.net.
33-річна теледива з "Орла і решки" попозувала сидячи на лавці. Вона була одягнена в новомодний в'язаний светр під горло молочного кольору, який був заправлений в обтягуючі штани з широким ременем і оригінальним принтом. На ноги вона взула високі білі черевики на шнурівці. Завершила стильний аутфіт красивою укладанням з грайливими локонами і макіяжем в пісочних тонах.
Треба сказати, що виглядала Леся дуже ефектно, незважаючи на те, що образ був щоденним.
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"Здається, Леся знайшла рецепт ідеального вихідного: смачні тістечка, ароматний гарячий напій і мінімум справ! 😍🤞
Саме те, що потрібно в такий холодний осінній день. А як ти проведеш ці вихідні? зізнайся 😼", - йдеться у підписі до фото.
"Леся як завжди: просто супер", - написали фанати у відповідь.
Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк підкорила видами в обтягуючій сукні з розрізом на руках і плетінням. Наряд був трохи приспущеним з плечей, а також оголив її стрункі ніжки.
Зірка витягнула ноги в грубих черевиках, а також продемонструвала ідеальний вигляд ззаду - свої пружні сідниці.
Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.