Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт печива "Иигдальна черепичка"

Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування десерту кухар дала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Легке в приготуванні, ароматне і хрустке домашнє печиво "мигдальна черепичка". З невеликої кількості тіста виходить близько 40 штук печива", - поділилася Кухар у підписі до відео.



Для приготування вам знадобиться:

120 г цукрової пудри (5 ст. л. з гіркою)

120 г білка (4 шт.)

90 г борошна (3,5 ст. л. з гіркою)

80 г вершкового масла цедра апельсина

50 г мигдальних пластівців (4 ст. л.)

Перш за все вам потрібно розтопити вершкове масло і натерти туди цедру апельсина. Туди ж додаємо білок і перемішайте. В отриману масу додайте цукрову пудру і борошно і перемішайте до однорідної консистенції.

Далі потрібно перекласти тісто в кондитерський мішок і дати полежати йому в холодильнику близько 8 годин.



Відсадіть на деко з силіконовим килимком або пергаментом тісто у вигляді кіл діаметром 3 см.

Розрівняйте тісто ложкою, щоб вийшло печиво діаметром 6 см і товщиною кілька міліметрів. Присипте мигдальними пластівцями і відправте випікатися в розігріту до 180С духовку на 7-8 хвилин.

Дістаньте готове печиво з духовки і, поки воно гаряче, зігніть за допомогою качалки, надаючи форму черепички.

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