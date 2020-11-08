Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в спокусливій сукні

Зірка похвалилася своєю стрункістю, якій можуть багато позаздрити, передає Politeka.net. Спекотна блондинка любить розкішні вбрання і виглядає в них не менш заворожуюче.

Цього разу артистка постала в довгій сукні з невеликим вирізом посередині. Здавалося, що Ірина постала без ліфчика.

Її тонка талія підкреслена, а вигляд просто розкішний.

Однак фон був для такого вбрання незвичним, адже красуня позувала посеред якогось мотлоху. Але красива собака змогла також привернути увагу і прикрасити знімок, як і зірка.

"Я хочу бути твоєю музою", - написала Сопонару.

За шість годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Красива💕 💕","Огонь💥 💥"," дуже хороша"," крашиха😍 😍", " приголомшливо стильне фото😍 😍 😍", " класно. Гарно. Дама з собачкою 😊", " така класна🔥", " Княжна Троекурова!!!💘 💘 💘 🔥 🌹 ", "Гарнинечка ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ любимо тебе", "собака в шоці, Куди я потрапив/потрапила😁", "а ти точно незаміжня і навіть не розведьонка ... я просто не знаю ... ???!) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару була зображена на дивані в елегантній сукні, поділ якої задрався непристойно високо.

Зірка підняла одну ногу, натягуючи туфлі в сіточку на шпильках, і абсолютно не звернула уваги на фотографа. Мабуть, дівчина зосередилася на роботі і вирішила не відволікатися на дрібниці - у неї є чому повчитися.

"... але Попелюшці пора йти", - підписала знімок Сопонару.

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