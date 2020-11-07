Відома російська ведуча і модель Анфіса Чехова полетіла на Мальдівські острови
Перші кадри відпочинку з райського місця знаменитість виклала у себе в Інстаграмі, передає Politeka.net
Чехова вже встигла розповісти своїм фанатам, що погода на Мальдівах відмінна, +30 градусів, океан блакитного кольору, а шкіру лоскоче ніжний вітерець. Також вона повідомила, що відпочиватиме цілий тиждень і анонсувала яскраві кадри у себе в «сторіс».
"Дев'ять годин польоту, година на гідролітаку і хвилина катером... і ми дісталися до нашого персонального раю😍
Тепер вам доведеться потерпіти тиждень Мальдівського спаму ☺ ️
Слідкуйте за нашим відпочинком в сторіс. Будемо заряджати вас вітаміном Д і позитивом😉», - написала артистка.
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На першому фото Чехова попозувала з друзями на тлі красивого морського пейзажу, а на другому знімку знаменитість розташувалася на диванчику гідролітака ефектно закинувши ногу на ногу, засвітивши свою апетитну фігуру «пісочний годинник».
Фанати в захваті вже сточать хвалебні відгуки і бажають гарного відпочинку зірці.
"Супер"," гарного відпочинку"," чекаємо з нетерпінням",- висловилися вони.
До цього Чехова хвалилася відпочинком в Сочі.
Артистка позувала в синьому злитому купальнику і демонструвала соковиту фігуру у всій красі.
В руках Анфіса тримала келих з шампанським і ефектно виставила ніжку.
Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.
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