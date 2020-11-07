Популярна співачка Ані Лорак показала зворушливі кадри з мамою Жанною на честь свята

Вона привітала найближчу людину з днем народження на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Знаменитість виклала в сторіз спільні кадри з мамою і продемонструвала, як дві родички змінилися за довгі роки.

У верхню половину колажу помістили архівне чорно-біле фото, на якому Жанна Василівна позує поруч з ще маленькою донькою у дворі. Жінка в вовняній сукні і фартусі ніжно притулилася до малятка, а також взяла її за руку. Сама Кароліна відображена в платтячку в білий горошок і з лялькою в руках, вона щасливо посміхається поруч зі своєю мамою, яка відправила її в інтернат.

На іншому знімку вже доросла співачка в сірій куртці приклалася лобом до голови помітно постарілої іменинниці. Судячи з усього, родички позували на мосту або на борту корабля. Варто відзначити, що Ані Лорак і її мама зовні схожі, як дві краплі води, а на останній фотографії це відчуття ще більше підсилюють сонцезахисні окуляри.

"З Днем народження, улюблена матуся", - підписала виконавиця колаж.

Раніше 9-річна дочка Ані Лорак, Софія, здивувала зовнішнім виглядом із зірковою мамою. У мережі викликав фурор спільний знімок, на якому вони запечтлени в незвичайних платтях з золотими поясами.

Нагадаємо, що сяюча від щастя Ані Лорак ненароком засвітила обручку, кадри "викриття": "коли чекати?"