Ці зірки завоювали всенародну любов не просто так

Багато зірок не тільки дуже талановиті, але і можуть похвалитися добрим серцем

Познайоммось з зірками, які взяли собі собак у притулку або з вулиці, передає Politeka.net.

Відома актриса Дженніфер Еністон бере собі улюбленців з притулків, що дуже радує її шанувальників. Так, нещодавно красуня взяла собі цуценя, про що повідомила в Instagram. Малюка вона назвала Лордом Честерфілдом і він приєднався до двох інших вихованців - Клайду, і Софі.

Актор Арнольд Шварценеггер знайшов цуценя під час карантину і вирішив забрати його собі. "Залізний" Арні назвав вихованця Датч (голландець) на честь свого персонажа з фільму "Хижак". Зараз новий улюбленець звикає до двох інших - поні Віскі та ослику Лулу.

Артистка Селена Гомес любить тварин і вже врятувала сімох чотириногих - Уіллі, Бейлор, Чіпа, Чаза, Уоллеса, Фіна і Вінні.

Співак Сергій Лазарєв не відстав від зарубіжних колег і також показав всім, що у нього добре серце. Артист під час зйомок у притулку познайомився з цуценям. Лазарєв не встояв і забрав тварину собі, назвавши Дейзі на честь зіграного в театрі персонажа.

Крім того, пізніше артист на благодійному ярмарку побачив ще одну собаку, яку в підсумку теж забрав собі.

Співачка Йолка не показує своїх улюбленців, але часто публікує знімки з собаками, яким шукає будинок. На рахунку зірки сотні врятованих чотириногих.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон позувала в сірій піжамі на м'якому дивані. Акуратний поясок підкреслив талію, а виріз був зовсім скромним.

На обличчі у зірки була тканинна маска. Образ доповнили аксесуари.

Нагадаємо, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "розплакалася, коли...".

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