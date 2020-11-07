Російська співачка Ольга Бузова здивувала емоційним визнанням



Як передає Politeka.net, новий пост в Instagram не на жарт злякав її шанувальників.



"Він сам вирішив за двох ... вирішив, що краще піти назавжди...думав, що вона живе заради слави, але не відчув, що вона відмовиться від усього заради нього ... Тому що це любов ! Справжня любов! І я в неї вірю! Вірю!!!! І буду вірити!!!!! Вона існує... мене так переповнюють емоції, мої хороші...",- написала співачка.

Як виявилося, описані події якоюсь мірою пережила і вона. Номер на шоу "Льодовиковий період" настільки зворушив Ольгу, що вона вирішила поділитися емоціями зі своїми шанувальниками.

Як відомо, наступний ефір буде присвячений мюзиклам, і пара виконає танець у стилі фільму" Зірка народилася", головними героями якого були Бредлі Купер і Леді Гага.

Шанувальники співачки не залишили без уваги такий пронизливий пост улюблениці:



"Зайчики наші чемпіони, ми вас чекаємо на першому "" яка пристрасть і бажання в цьому номері гармата"," зачаровує видовище"," Образ дуже красивий", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".