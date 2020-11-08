Деякі зірки схожі одна на одну, ніби близнюки і двійнята
Познайоммось зі знаменитостями, у яких є власні зіркові двійники, передає Politeka.net.
Співачки Анна Седокова і Анна Плетньова дуже схожі.
Варто відзначити, що навіть в біографії обох красунь можна знайти схожість - обидві виступали в колективах: Седокова - в "ВІА Грі", а Плетньова - В "ліцеї", у обох по троє дітей.
Дівчата і самі бачать свою схожість в зовнішності. Наприклад, на 8 березня Плетньова спародіювала фото Седокової, де вона лежить в ліжку.
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Співачка Наташа Корольова схожа з актрисою Наталією Медведєвою. Перша стала улюбленицею публіки ще у 90-ті, а друга була учасницею «Комеді Вумен». Обидві зняли кліп "La Bomba", в якому можна заплутатися, де яка Наташа.
Співачка Альбіна Джанабаєва і актриса Ксенія Алфьорова мають красиві ямочки на щічках. Обидві зводять з розуму своїми фігурами і дотримуються схожого стилю, тому на заходах їх легко переплутати між собою.
Серед англомовних знаменитостей також бувають випадки схожості. Так, світська левиця Кім Кардашьян і співачка Ніколь Шерзінгер ніби сестри. Темний колір волосся, карі очі та сліпуча посмішка зробили своє і обох практично не розрізнити.
Актриса українського походження Міла Йовович і канадська супермодель Лінда Євангеліста ніби близнючки. Важко вгадати, хто з них хто, коли обидві поруч.
Нагадаємо, Анна Седокова постала в темній водолазці і обтягуючих джинсах. Вона сиділа біля хатинки Баби Яги і тримала в руках мітлу. Красуня розставила ноги, прийнявши сміливу позу.
Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".
Як повідомляла Politeka, розкута Седокова в тісному вбранні ледь не впустила "близнючок": сліпучі кадри.
Також Politeka писала, що розслаблена Седокова млосно розвалилася на дивані, підкоривши задоволеним виглядом: «енергетика скажена».