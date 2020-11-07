Клієнти не можуть домогтися від ПриватБанку повернення соціальних грошей

Про це в негативному відгуку написав клієнт, який вже раніше скаржився на сервіс банку.

За його словами, з моменту першої скарги пройшло півроку, але повернення грошей так і не відбулося.

Він нагадав, що ПриватБанк зняв з його рахунку дві тисячі гривень, які йому надходять в якості соціальної допомоги на неповнолітніх дітей.

"Минуло вже пів року, а грошей як немає так і не було.Поліція мені сказала що вона свою роботу зробила і вам дала відповідь звертайся мовляв в приват.Ви говорите що відповіді не було звертайся мовляв в поліцію. А мені що робити? Я один виховую трьох малих дітей. Держава мені виділяє 2500гр.на них.Як вам таке??? А то що це ваша робота це 100%", - скаржиться він.

Чоловік також зазначив, що Того вечора, коли відбулося списання, йому не приходило жодних повідомлень. Більш того, у нього є роздруківка інформації від мобільного оператора, яка доводить його правоту.

"Так що і поліції ні якої не треба. Поверніть нам гроші. Треба вам хоч тиждень побути на моєму місці, щоб до вас дійшло як можна прожити в моїй ситуації. Сподіваюся на ваше розсудливість", - резюмував він у своєму відгуку.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. За результатом вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - відповів на скаргу представник банку.

Нагадавши, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки та блокування платежів у клієнтів