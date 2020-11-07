Російська танцівниця і світська левиця Анастасія Волочкова козирнула в медичній масці, прикрашеній стразами
Новим модним і незвичайним аксесуаром знаменитість похвалилася у себе в Instagram, передає Politeka.net
На сьогоднішній день 44-річна Анастасія Волочкова вважається найскандальнішою особою серед представників шоу-бізнесу. Артистка любить викладати провокаційні фотографії, проте їй неприємно отримувати потоки негативу від фоловерів. Тому вона частенько закриває коментарі під постами, а потім знову їх відриває, дражнячи публіку.
Останній знімок Волочкової зроблений в домашній обстановці. Анастасія сидить на дивані своєї розкішної вітальні. В руках вона тримає пухнастого вихованця, а на обличчі одягнена біла маска, прикрашена стразами вигляді літери «в».
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"Люблю я все іменне і в стразах😊 🔥", - повідомила всім Волочкова.
Звернемо увагу, що в цей раз Анастасія не наважилася відкрити коментарі, по всій видимості, передбачаючи хвилю обурення в свою сторону.
Ми також писали, що Анастасія нещодавно серйозно зганьбилася на власному концерті під час виступу в клітці. Балерина не тільки не змогла приховати розповнілу фігуру, але ще і продемонструвала відсутність підготовки і неакуратне виконання. Щоб виправдатися за більш ніж тисячі розгніваних коментарів, вона приховала доступ до посту.
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