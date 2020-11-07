Знаменита співачка Ані Лорак показала кадри в гримерці і засвітила обручку на пальці

Як відомо, українська поп-виконавиця є активним користувачем Instagram. Співачка майже щодня публікує особисті фотографії у своєму мікроблозі, який вже налічує 6,8 млн підписників. Кожна публікація зірки збирає величезну кількість лайків і коментарів, передає Politeka.net

Цього разу Кароліна (справжнє ім'я артистки) вирішила показати своїм фанам кадри з гримерки, зроблені після зйомок її нового кліпу.

На фото співачка позує в чорній дутій жилетці, з хвилястою кладкою і яскравим макіяжем на обличчі.

На одному зі знімком Ані Лорак засвітила обручку. Так, на правій руці Кароліни красується кільце з білого золота з вкрапленнями дорогоцінних каменів.

"Коли зйомка закінчена і радісно від виконаної роботи!"» ,- написала артистка.

Фанати заінтриговані і захоплені. Вони запитують, що це за цікаве кільце у неї на пальці.

"Ви настільки стали шикарні, просто нереально! Дуже чекаємо новий альбом",

"Яка ж ви красива😍 коли Вам чекати шедеври?🙈💘",

"Дуже гарне кільце в вас☺❤️",

" Шалено красива! 😻 Очі виблискують.🔥",

" Неймовірна красуня🥰",

"Яка ж ви красива😍 коли Вам чекати шедеври?🙈 💘 ",- пишуть вони.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".