Знаменита співачка Ані Лорак показала кадри в гримерці і засвітила обручку на пальці
Як відомо, українська поп-виконавиця є активним користувачем Instagram. Співачка майже щодня публікує особисті фотографії у своєму мікроблозі, який вже налічує 6,8 млн підписників. Кожна публікація зірки збирає величезну кількість лайків і коментарів, передає Politeka.net
Цього разу Кароліна (справжнє ім'я артистки) вирішила показати своїм фанам кадри з гримерки, зроблені після зйомок її нового кліпу.
На фото співачка позує в чорній дутій жилетці, з хвилястою кладкою і яскравим макіяжем на обличчі.
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На одному зі знімком Ані Лорак засвітила обручку. Так, на правій руці Кароліни красується кільце з білого золота з вкрапленнями дорогоцінних каменів.
"Коли зйомка закінчена і радісно від виконаної роботи!"» ,- написала артистка.
Фанати заінтриговані і захоплені. Вони запитують, що це за цікаве кільце у неї на пальці.
"Ви настільки стали шикарні, просто нереально! Дуже чекаємо новий альбом",
"Яка ж ви красива😍 коли Вам чекати шедеври?🙈💘",
"Дуже гарне кільце в вас☺❤️",
" Шалено красива! 😻 Очі виблискують.🔥",
" Неймовірна красуня🥰",
"Яка ж ви красива😍 коли Вам чекати шедеври?🙈 💘 ",- пишуть вони.
Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".