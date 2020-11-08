39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в новому казковому образі
Зірка часто публікує у своєму Instagram, оброблені знімки, пише Politeka.net. Цього разу Періс також змогла здивувати.
Модель позувала в рожевому купальнику, на який домалювали блискітки. Красуня постала стоячи, виставивши свої довгі ніжки в туфельках. Пружні місця, а саме сідниці, оголилися, завдяки нескромним вирізам з боків.
Довгі ноги все ж викликали захоплення, видно, як знаменитість ними пишається.
Зірка розкинула руки, і, піднявши підборіддя, подивилася в камеру. Її образ завершили не тільки довге волосся, але і сяючі прикраси.
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Хілтон підкорила бездоганністю, зображуючи з себе, можна сказати, богиню на хмарах.
За вісім годин пост зібрав близько 600 тисяч переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато компліментів казковому образу блондинки.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон постала в красивому боді, усипаному блакитними "скельцями" і стразиками. Наряд відмінно підкреслив груди зірки, сяючи від спалахів фотокамер.
Також зірка одягла блакитний сітчастий плащ і блискучі крила. Завершила образ красива корона на голові.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала в блискучому боді, яке підкреслило всі її достоїнства.
Гарне вбрання переливалося різними кольорами під світлом від камер. Невеликі груди Періс виглядали дуже спокусливо в об'ємному боді, що підкреслило тонку талію.
Також вирізи з боків дозволили помилуватися ідеальними, гладкими стегнами і пружними сідницями.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».