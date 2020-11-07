Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала спекотні розваги в Кораловому бікіні

Дівчина любить яскравий відпочинок, тому намагається ділитися фото в досить сміливих образах. Про це пише Politeka.net. Анастасія завжди робить акцент на фігурі, адже володіє шостим розміром бюста при тоненькій талії в 60 см.через таких пропорцій її вигляд здається неприродним, а тому гаряче обговорюється в соціальній мережі Instagram.

Квітко ж це нітрохи не бентежить – дівчина продовжує активно ділитися фото, показувати на відео, як відпочиває на пляжі і чи загоряє на яхті в сонячну погоду. Як видно на представлених кадрах, Настя розважилася в черговий раз в незвичайному купальнику коралового кольору.

Глибокі вирізи, сміливі образи і яскравий вигляд не залишать нікого байдужими – дівчина покрутилася перед камерою для того, щоб показати достоїнства з різних ракурсів.

"Життя прекрасне👑 насолоджуюся своїм бікіні", - написала Квітко під постом.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"Просто розкішна дівчинка; Супер. Красиві ноги❤️😍; як мило і красиво❤; дорогоцінний вигляд!; Красуня! Боже, тобі потрібен "удар", добре; яке чудове і красиве, та й ти красива дівчинка, дуже смачно; я люблю тебе, це дуже смачно смачно і багато іншого⚘ ⚘ 🔥; яка чуттєвість; вони у тебе большіеопределенно, найкрасивіша з жінок, ти-дорогоцінний символ; яке задоволення ти красива».

Ми також писали, що пишногруда модель не приховує свої форми і показує їх при будь-якому зручному випадку. Дівчина не тільки може без збентеження роздягнутися на камеру, але і показати багато зайвого, абсолютно не турбуючись про цензуру. Тим не менш, в Instagram вона публікує тільки сміливі кадри в білизні.

Модель рекламує нижню білизну не перший рік, тому знає, як підібрати найбільш привабливий кадр для зйомки. Фото Квітко в чорних мереживних штанях і ледь помітно мікро-бікіні справило враження на фанатів, адже дівчина показала у всій красі неприродно величезні сідниці.

Ось як реагують в мережі на пікантні фото Квітко:

"Це тіло не може бути "природним", це неможливо; Ти виглядаєш дуже смачно в цьому костюмі😍 😍; шедевр краси🤯❤️; милий захват🔥 🔥; красива посилка зачаровує краси і чарівності тіла; така мила дівчина».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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