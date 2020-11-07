Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала занадто сміливий образ в білій білизні з мережив

Струнка брюнетка з пишними формами відразу звертає на себе увагу, завдяки вибору образів на нових фото. Про це пише Politeka.net. Так як модель рекламує нижню білизну, вона звикла вибирати досить відкриті і незвичайні образи. Найчастіше мережива не можуть приховати і сантиметра не її тілі. Саме тому фото Ебі в Instagram бурхливо обговорюються фоловерами.

Так, Ретчфорд ділиться фото не так часто, як інші моделі, але постійно вражає образами під час публікації нових кадрів. Дівчина не повторює вибір вбрання і стилю, але дуже часто їй пишуть, що вона порушує межі пристойності. Як видно на фото, Ебі просто задерла ліфчик з білими мереживами і показала гідності без найменшого збентеження.

Яскравий макіяж, безліч масивних прикрас і аксесуарів з камінням, а також акцент на бюсті справили враження на шанувальників:

"Бог простить тебе!!😡 ; Ммммм Хі чудова; це ідеальна розкіш🔥 🔥 🔥; красиво😍; занадто. Багато. Силікон. Ви. Ходити. В. Церква. Пробачте. Проте. Не можна. Себе. Так. Виставляти. Це. Великий. Гріх; грішно бути такою сміливою🔥 🔥 🔥; чудове шоу; поцілунок весь цей пам'ятник, яке задоволення; можу я прийти і служити моїй принцесі; йди до мене, дитинко, не соромся».

Ми також писали, що в Instagram Ретчфорд дуже багато фото пікантного змісту, адже вона також рекламує білизну і найчастіше воно занадто відкрите, щоб хоч якось приховати її гідності.

На фото можна помітити, як модель майстерно приховує зайве від очей фанатів, але при цьому показує досить багато в білизні з одних смужок чорної тканини, що з'єднуються на талії і стегнах одними лише стрічками і ланцюгами. Яскравий макіяж, акуратна укладка і сміливий образ в цілому не залишили фанатів байдужими:

"Ближче тим краще😘 😘 😘; ти така шикарна дівчинка🔥 🔥; 🤔 мені потрібно багато підтримки після такого; захватывающий захоплюючий образ😋; абсолютно неймовірний U R WOW !!!!!!!! 🙀 😍 😻 ; шикарна😲 😲; повний відвал всього😍; безумовно і те, і інше, тому що вона виглядає дуже красивою і дуже чудовою🔥 😌 😊».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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