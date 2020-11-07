Розкрито подробиці урізання пенсій українців
Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає прес-служба міністерство.
Вона попередила, що незабаром розмір пенсій скоротиться з 29 до 20% від середньої зарплати.
Так, українці, які зараз отримують близько 10 тисяч гривень, при виході на пенсію отримуватимуть від держави всього 2 тисячі гривень.
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"Вже зараз маємо середню пенсію 29% від середньої зарплати, а в перспективі буде не більше 20%. Наприклад, маючи зарплату 10 тисяч гривень, людина отримає 2 тисячі гривень пенсії. Ось про це говорив прем'єр. Чи буде це і пенсія, яка забезпечить гідне життя? Точно ні",-цитує Лазебну прес-служба відомства.
Щоб не було проблем з виплатами, в Мінсоцполітики ініціюють запуск накопичувальної пенсійної системи, при якій українці самостійно будуть відкладати гроші на пенсію.
Лазебна також запропонувала збирати додаткові кошти з працюючих українців вже з 1 січня наступного року.
Раніше ми розповідали, що в Україні пенсії для тих громадян, хто ніколи офіційно не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки.
Право на такі виплати, як запевняє міністр соціальної політики Ларина Лазебна, громадяни України отримують у різному віці.
"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", - поянила вона нюанси пенсійної системи в Україні.
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