Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, позагравала з шанувальниками

Відома красуня взяла участь у зйомках Comedyclub, з'явившись у відвертій сукні, повідомляє Politeka.net. Артистка набирає все більшої популярності, при цьому не соромлячись демонструвати свої спокусливі форми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка вбралася в красиву сукню з глибоким декольте, з якого від незручного руху могли вистрибнути груди, але модель зовсім це не бентежило. Вона позувала на відео, грайливо покружляв, а потім і зовсім кокетливо приспустивши наряд з плечей.

Яна посміхалася і загравала на камеру, вона кружляла піднімаючи поділ вбрання.

При цьому на кадрах, де вона приспускала бретельки, Кошкіна зробила здивований вираз обличчя, ще більше привертаючи до себе увагу: "Яка ж кішечка".

За 17 годин пост зібрав понад 300 переглядів і жодного коментаря, адже група в якій опублікували відео, ще не набрала великої популярності.

Нагадаємо, Яна Кошкіна з'явилася в сценці разом з акторами "Дизель Шоу" і колишніми учасниками КВК-команди "Уездный город" - Сергієм Писаренком і Євгеном Никишиным. Всі були в образах з фільму "Три мушкетери".

Зокрема, Кошкіна виступила в ролі Констанції, вона одягла спокусливу сукню з великим декольте.

Сергій знімав селфі з висока, і з цього ракурсу стали краще видні груди Яни, яка, здавалося, вистрибне з наряду в результаті одного незручного руху.

Кошкіна зімкнула губи "бантиком" і зеленими очима дивилася в камеру.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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