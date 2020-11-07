Курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня



Прогноз на найближчий час озвучив економіст і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За словами експерта, в осяжному майбутньому гривня продовжить здавати позиції.



"На тлі сформованих факторів, розглядаємо зміцнення гривні як ситуативну корекцію, і зберігаємо девальваційні очікування. Ймовірно, найближчим часом гривня стабілізується і почне послаблюватися до 28,3 гривень за долар, бо низькі ціни будуть залучати покупців", - пояснив експерт в інтерв'ю "Обозревателю".

Зазначимо, що в останній робочий день перед вихідними Американський долар подешевшав на 14 копійок, зараз його ціна становить 28,36 гривень. Експерти кажуть, що така відмітка навпроти долара стоятиме і на вихідних.

Також ми повідомляли, що в Міністерстві розвитку економіки оприлюднили оновлений консенсус-прогноз. Опитані відомством експерти також вважають, що курс долара до кінця року буде нижче, ніж закладено в бюджеті – на рівні 28,25 гривні за долар.





Крім того, Верховна Рада України на засіданні 5 листопада схвалила в першому читанні державний бюджет на 2021 рік, який розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Нагадаємо гривня після вихідних задавить долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.





