Нареченому Ользі Бузовій жорстко дісталося від телеведучої Насті Івлєєвої

Російські зірки люблять підколювати один одного і все почалося ще в перший місяць карантину.

Цього разу Настя Івлєєва випустила новий влог, де протестувала свій розкішний Lamborghini, розігнавши його до 343 км/год.

Пізніше у влозі почалося бліц-опитування і пасажир запитав у Івлєєвої, кого вона вважає "зашкваром". Телеведуча миттєво заявила: "Дава!".

Настя Івлєєва не в захваті і від самої Ольги Бузової. Між дівчатами пробігла чорна кішка на початку карантину, коли зірки на самоізоляції запускали прямі ефіри.

"Моя Популярність грунтувалася на благородстві і прекрасності того, що я роблю. А людина просто хайпить", - обурювалася раніше ведуча шоу "Орел і решка".

Але деякі шанувальники в мережі впевнені, що Настя Івлєєва розгубила колишню впевненість в собі і зловила "зоряну хворобу".

"Хлопці, ми всі народилися в цей світ вільними людьми і вільні робити те, що вважаємо за потрібне. Головне, щоб ви були хорошими людьми, нікого не вбивали, не підбурювали, не били, а на якій тачці їздите, які цацки носите і як себе позиціонуєте — вже нікого не стосується. Це ваша особиста справа і ваше життя. Головне, щоб серце у вас було добре. Всіх люблю!» - відповідала Настя Івлєєва на претензії користувачів в соцмережах.

Раніше ми розповідали, що Бузова поділилася пікантним відео зі своїм нареченим.

На кадрах Ольга різко застрибнула на свого коханця Давида Манукяна, якого також знають як Дава і міцно обійняла його. Потім закохані пристрасно поцілувалися.

"Якщо любити, то тільки так . Зізнайтеся в любові до тих, кого ви любите під цим постом. Нехай нашим світом править тільки любов", - підписала Відеоролик Ольга Бузова.

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