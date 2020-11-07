Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яку пенсія і зарплата буде в Україні в найближчі роки



Як передає Politeka.net, свій прогноз чиновник озвучив під час презентації результатів економічного аудиту держави в п'ятницю, 6 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Прем'єр зазначив, що розвиток СГ в Україні було загальмовано на десятиліття, але пообіцяв все виправити.

"Процес вже почався: ВВП України до 2030 року отримає до $85 млрд від розвитку ринку землі", - заявив чиновник і додав, що вартість землі зросте в п'ять разів.

"Таке зростання може бути - і світовий досвід тому підтвердження", - зазначив Шмигаль.

При такому прогнозі, в Україні середня зарплата збільшиться до $890 (25 тисяч гривень) доларів на місяць, а пенсія до $288 доларів (понад 8 тисяч гривень), упевнений прем'єр.

Варто відзначити, що середня зарплата в Україні станом на вересень середня зарплата по Україні зросла до 11 тисяч 998 гривень.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства також спрогнозувало зростання мінімальної та середньої зарплат. Згідно з прогнозом, в 2021 році мінімальна зарплата зросте до 6,25 тисячі гривень.



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