Британська супермодель Демі Роуз вразила шанувальників ідеальними формами, примірявши тісний купальник

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, Роуз позує сидячи на узбережжі, красиво уклавши значні обсяги в тісний купальник. Доповнити образ знаменитість вирішила елегантною зачіскою і практично невидимим макіяжем.

«Спекотніше нікуди, Демі», «вау, ти чертовски хороша», «ти вкрала моє серце», «просто неперевершена королева», «у тебе хороша...душа», « божественний вигляд. Демі, ти вмієш радувати», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", вразила спекотним фото з новим образом.

Молода красуня намагається показувати в Instagram кращі фото, при цьому сама Роуз підкреслює, що володіє природною красою і їй є чим здивувати. Кожен раз на фото Демі показує фігуру без краплі збентеження, бо пишається нею. Дівчина подолала розлад харчової поведінки через жорсткі дієти й тепер вчить інших приймати себе.

На публіці Демі відома тим, що оголюється без краплі сорому. Навіть під час світських заходів вона може з'явитися в прозорій сукні або без білизни. Всі її знімки збирають безліч коментарів і цей раз не був винятком.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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