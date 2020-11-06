Американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася бездоганною красою, вбравшись в елегантну білизну

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії Речфорд позує в крихітному чорній білизні, до непристойності приспустивши бюстгальтер. При цьому дівчина нібито на щось дивиться, тримаючи в іншій руці білу троянду.

Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити можливості висловитися, викинувши знімок у себе в Stories, а не на основній сторінці.

До цього повідомлялося, що відома американська модель Ебігейл Речфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, ледь втримала в білизні вистрибуючий бюст

Брюнетка завоювала свою популярність після того, як стала публікувати сміливі фото в Фейсбук. Варто відзначити, що Ебі завжди мріяла стати моделлю, і тільки завдяки сосцсетям її мрія здійснилася.

Зараз красуня бере участь в різних зйомках, рекламуючи на собі нижню білизну.

Так, зірка в одному з останніх своїх сторіс з'явилася в спокусливому боді з декольте, з якого прямо вистрибували великі принади. Під білизною, обтягнув досконалу талію знаменитості, можна помітити крихітні трусики.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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