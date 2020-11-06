Старша дочка легендарної української актриси Ольги Сумської Тоня Паперная приголомшила шанувальників словами про літо

Як розповідає Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Якось вже й літа захотілося", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Паперная позує в білосніжній сукні з капелюхом на голові. При цьому дівчина неймовірно схожа на свою зіркову матір.

"Краса«," красуня. Але ж яка гарна осінь. А літо-спека набридла вже", "образ у Вас такий цікавий-Полліанна подорослішала", "та вже, літо пролетіло швидко і не поїдеш нікуди щоб погрітися і позасмагати", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 30-річна актриса Тоня Паперная, яка вже давно живе і працює в Росії, на своїй сторінці в Instagram показала новий знімок.

На кадрі Тоня стоїть в чорній сукні з надто глибоким декольте, що дозволяє фанатам вдосталь насолодитися високим бюстом актриси. Правою рукою Паперная тримається за шию, її рот відкритий так, що добре видно бездоганні зуби зірки.

Судячи з геотегу, фотографія зроблена в знаменитому Луврі (Париж, Франція).

Нагадавши, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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