Пенсійний фонд відзвітував про виділення грошей на виплату пенсій населенню України в листопаді

Як стало відомо Politeka.net, шостого листопада ПФУ направило нову порцію грошей для видачі пенсіонерам. Про це прес-служба відомства повідомила на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.

За опублікованою інформацією, Пенсійний фонд продовжує фінансувати пенсії українців, згідно із затвердженим графіком. У п'ятницю на ці потрібні перевели 2,9 мільярда гривень, всього ж на листопад забезпечені виплати на загальну суму 11,5 мільярда гривень.

У жовтні Пенсійний фонд виплатив пенсіонерам 30,2 мільярда гривень, тільки 20 числа виділили 1,8 мільярда. Нове підвищення пенсій в 2020 році заплановано на перше грудня, більше грошей зможуть отримувати три мільйони пенсіонерів або 30% від їх загальної кількості.

Раніше стало відомо, що українці можуть позбутися пенсій через прикру помилку при заповненні трудових книжок. Так житель села Микільське мало не втратив пенсійні виплати, тому що ще 35 років тому в документі неправильно вказали його ім'я. У підсумку місцеве управління ПФУ відмовилося зараховувати громадянину чотири роки стажу, і йому довелося доводити свою правоту в суді. Чоловікові вдалося відстояти свою пенсію за допомогою юристів, але іншим може пощастити менше.

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