Пенсійний фонд відзвітував про виділення грошей на виплату пенсій населенню України в листопаді

Як стало відомо Politeka.net, шостого листопада ПФУ направило нову порцію грошей для видачі пенсіонерам. Про це прес-служба відомства повідомила на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.

За опублікованою інформацією, Пенсійний фонд продовжує фінансувати пенсії українців, згідно із затвердженим графіком. У п'ятницю на ці потрібні перевели 2,9 мільярда гривень, всього ж на листопад забезпечені виплати на загальну суму 11,5 мільярда гривень.

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У жовтні Пенсійний фонд виплатив пенсіонерам 30,2 мільярда гривень, тільки 20 числа виділили 1,8 мільярда. Нове підвищення пенсій в 2020 році заплановано на перше грудня, більше грошей зможуть отримувати три мільйони пенсіонерів або 30% від їх загальної кількості.

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Раніше стало відомо, що українці можуть позбутися пенсій через прикру помилку при заповненні трудових книжок. Так житель села Микільське мало не втратив пенсійні виплати, тому що ще 35 років тому в документі неправильно вказали його ім'я. У підсумку місцеве управління ПФУ відмовилося зараховувати громадянину чотири роки стажу, і йому довелося доводити свою правоту в суді. Чоловікові вдалося відстояти свою пенсію за допомогою юристів, але іншим може пощастити менше.

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