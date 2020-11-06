Знаменита актриса і модель Памела Андерсон посвітила стрункими ніжками в сміливому образі

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, на якому покрасувалася формами в кімнаті (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Красуня вбралася в чорну блузку з широким поясом, яку пікантно розстебнула на грудях - її розкішний бюст чи не вистрибнув з одягу. Образ для фотосесії довершили високі чоботи на підборах, кашкет і сонцезахисні окуляри.

У такому вигляді модель присіла на підлогу біля вікна і показала млосні пози. У ролику Памела Андерсон кілька разів змінила положення ніг, посвітила своїми розкішними стегнами і сідницями - ось це фігурка, гідна захоплення.

"Розкіш для мене не необхідність, а красиві і хороші речі", - процитувала вона письменника Анаїса Ніна в описі.

Нещодавно зірка серіалу "Рятувальники Малібу" виклала в соцмережі архівне фото, для якого позувала в чорному гідрокостюмі, вип'ятивши об'ємний бюст, який ледь втиснувся під одяг. Красуня також одягла сонцезахисні окуляри, в такому образі вона задумливо подивилася в сторону, залишивши волосся розпущеним.

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