Екс-солістка групи ВІА Гра Ольга Меганська поділилася яскравими знімками в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, на яких позувала в дуже відвертому бікіні. Дівчина розпустила волосся, щоб зробити знімок особливо гарячим.

"Занадто багато фото в купальнику? Вибачте, більше не буду! Коли зустрічаєшся з подругою, яка за сумісництвом фотограф, не можна упускати шанс на класні фотки! Образ Шакіри", - підписала знімок зірка.

За короткий час її пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Місце просто вогонь, як ніби маленька подорож в інший світ", " Ольга ви шикарні!", "Ні! Навіть мало! Ще давай!", "Красу не можна ховати", "краси багато не буває, Оля)))", "Богиня", "Оленька у тебе дуже красива, чудова, шикарна і ідеальна фігура!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ольга Меганська після 2,5 років роботи в колективі ВІА Гра покинула проект. Про це вона повідомила у себе в Instagram в середині жовтня. Дівчина подякувала Костянтину Меладзе за надану можливість. Чому красуня покинула колектив, не розголошують, але шанувальники вважають, що це було несправедливо.

До речі, новий склад ВІА Гри Меладзе має намір представити 6 листопада на шоу «Вечірній Ургант».

Нагадаємо, що Ольга Меганська без сорому показала, як миється в душі: запаморочливе відео.

Як повідомляла Politeka, Ольга Меганська викликала фурор новим зухвалим образом, фото.

Також Politeka писала, що Ольга Меганська в прозорій сітці подражнила чоловіків: "Ух, яка відьмочка!".