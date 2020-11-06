Народних депутатів України пропоную жорстко карати за порушення карантину

Як пише Politeka.net, членів парламенту можуть штрафувати на великі суми за неношення масок, навіть у будівлі Верховної Ради. Про це розповів голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає агентство "УНІАН".

Шостого листопада Рада прийняла законопроект, згідно з яким українців штрафуватимуть за відстуствие масок прямо на місці. Піймавши порушника, правоохоронці зможуть тут же виписати штраф у розмірі 170 гривень, після повторного порушення умов карантину доведеться заплатити вже 255 гривень.

На думку Дениса монастирського, аналогічним чином слід карати і працівників держустанов, включаючи нардепів. При цьому держслужбовцям доведеться платити більш високі штрафи. Таку пропозицію вже розглядали у Верховній Раді, однак поки не прийняли. Денис Монастирський запевняє, що депутатів теж можна штрафувати, для цього вже є спеціальний механізм.

"Спікер робить відповідне зауваження людині. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською будівлею", - зазначив парламентарій. - "Поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату".

Як додав Монастирський, головна проблема полягає в тому, що поліцейські не мають права заходити в зал Верховної Ради, а за новим законом адміністративне правопорушення потрібно фіксувати на місці.

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