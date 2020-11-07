37-річна російська актриса Світлана Ходченкова спантеличила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в екстравагантному костюмі. На ній був надітий брючний костюм з незвичайним принтом. Складалося враження, що його пошили зі штор.

Обличчя актриси було загримоване. Тон обличчя зробили неймовірно блідим, а обличчя розмалювали червоними і чорними фарбами. Зачіска у Ходченкової була відповідна.

"П'ятничний настрій", - підписала фото зірка.

За короткий час пост актриси зібрав понад 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без слів критики.

"Ні! Світлана вдома без гримма! Натуральна! Красива! І прекрасна! А це лялька!", "Марія Антуанетта", "Хороша, як завжди", "леді Батторі у відпустці", "О, було весело", "красуня!", "Вогонь", "Супер", " Ой яке фото! А де це, що це, хто автор?", "Ой! Яка класна Свєта", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова відверто розповіла, що відчуває під час участі в постільних сценах. За словами актриси, вона цілком спокійно знімається в таких епізодах, якщо вони виправдані. Ходченкова зізналася, що з акторами часто сміється під час постільних сцен. Зобразити пристрасть і ніжність дуже нелегко.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному топі без білизни: "Шикарна!".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму спокусливим декольте:"Заворожуєш".

Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова приголомшила новим образом:"ну прям дівчисько студентка".