Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал захопила своїм виглядом на фотом фото
Актриса, яка полюбилася багатьом українцям в образі Женьки з серіалу "Свати", показала себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Кошмал відображена з яскравим макіяжем і розкішною укладанням. Вона виглядає в дзеркало і зображує, що розчісує волосся.
Новий чорно-білий знімок викликав справжній фурор. Фолловери оотмечают, що спершу навіть не впізнали улюблену артистку.
"Моя лялечка», «завжди на висоті❤️😘", " то дуже красиве фото❤️❤️❤", "Вау", "Супер", "шикарне фото", " Просто клас! Ти вогонь! 😘 😘 😘 ❤ ️ 🔥 ", "Вам так йде чорний колір🙌 😍", "красива як ніколи", "і тільки годинник видає, а так американська Діва 30-х", " найкрасивіша і найкраща!! Ганнуся!", "Ух ти, я навіть і не впізнала спершу, красива», - пишуть в мережі.
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Також Кошмал на новому знімку порівняли із зіркою "жіночого кварталу «і фільмів» студії Квартал 95" Іриною Сопонару.
"На Сопонару схожа на цьому фото", - зазначили в коментарях.
Нагадаємо, задоволена Женька зі " Сватів "в уніформі пригорнула до трьох брутальних красенів:" добре, коли все...".
Як повідомляла Politeka, Женька зі "сватів" у струмуючій сукні-ночнушці підкорила видом в розкішних апартаментах: справжня зірка.
Також Politeka писала, що задоволена Женька з "Сватів «полонила красою в прозорій сукні:»навіть не впізнала спочатку".