Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал захопила своїм виглядом на фотом фото

Актриса, яка полюбилася багатьом українцям в образі Женьки з серіалу "Свати", показала себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Кошмал відображена з яскравим макіяжем і розкішною укладанням. Вона виглядає в дзеркало і зображує, що розчісує волосся.

Новий чорно-білий знімок викликав справжній фурор. Фолловери оотмечают, що спершу навіть не впізнали улюблену артистку.

"Моя лялечка», «завжди на висоті❤️😘", " то дуже красиве фото❤️❤️❤", "Вау", "Супер", "шикарне фото", " Просто клас! Ти вогонь! 😘 😘 😘 ❤ ️ 🔥 ", "Вам так йде чорний колір🙌 😍", "красива як ніколи", "і тільки годинник видає, а так американська Діва 30-х", " найкрасивіша і найкраща!! Ганнуся!", "Ух ти, я навіть і не впізнала спершу, красива», - пишуть в мережі.

Також Кошмал на новому знімку порівняли із зіркою "жіночого кварталу «і фільмів» студії Квартал 95" Іриною Сопонару.

"На Сопонару схожа на цьому фото", - зазначили в коментарях.

Нагадаємо, задоволена Женька зі " Сватів "в уніформі пригорнула до трьох брутальних красенів:" добре, коли все...".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "сватів" у струмуючій сукні-ночнушці підкорила видом в розкішних апартаментах: справжня зірка.

Також Politeka писала, що задоволена Женька з "Сватів «полонила красою в прозорій сукні:»навіть не впізнала спочатку".