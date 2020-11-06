На сьогодні більша частина коштів вже виплачена
Так, держава здійснює компенсаційні виплати сім'ям медичних працівників, які померли в результаті боротьби з поширенням епідемії китайського вірусу. Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Мінсоцполітики в соцмережі Фейсбук.
За інформацією міністра соціальної політики Марини Лазебної, існують дві програми державної допомоги: по 219 тисяч і по 1,5 мільйона гривень.
На сьогодні підтверджено 33 випадки, пов'язаних зі смертю медиків на робочому місці. З них по 20 страхових випадках члени сімей загиблих вже отримали виплати в сумі понад 200 000 гривень і понад 1,5 мільйона гривень.
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Лазебна додала, що також своєчасно фінансуються виплати медичним працівникам та людям, які перебувають на самоізоляції. На сьогодні Фондом соціального страхування виплачено допомогу понад 36 тис осіб, з яких - майже 8 тис медичні працівники - на період перебування на самоізоляції.
Раніше ми повідомляли, 5 листопада Верховна Рада підтримали за основу законопроект №3817 про оплату українським громадянам компенсації за затримку пенсій і зарплат.
У Законі розширився перелік видів грошових доходів, які повинні компенсувати за порушення термінів виплати. Зокрема, до переліку включено: пенсія, щомісячне грошове довічне утримання, соцвиплати, стипендії, зарплати, суми індексації грошових доходів громадян.
У пояснювальній записці зазначено, що закон не призведе до додаткових витрат з держбюджету.
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