На сьогодні більша частина коштів вже виплачена

Так, держава здійснює компенсаційні виплати сім'ям медичних працівників, які померли в результаті боротьби з поширенням епідемії китайського вірусу. Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Мінсоцполітики в соцмережі Фейсбук.

За інформацією міністра соціальної політики Марини Лазебної, існують дві програми державної допомоги: по 219 тисяч і по 1,5 мільйона гривень.

На сьогодні підтверджено 33 випадки, пов'язаних зі смертю медиків на робочому місці. З них по 20 страхових випадках члени сімей загиблих вже отримали виплати в сумі понад 200 000 гривень і понад 1,5 мільйона гривень.

Лазебна додала, що також своєчасно фінансуються виплати медичним працівникам та людям, які перебувають на самоізоляції. На сьогодні Фондом соціального страхування виплачено допомогу понад 36 тис осіб, з яких - майже 8 тис медичні працівники - на період перебування на самоізоляції.

Раніше ми повідомляли, 5 листопада Верховна Рада підтримали за основу законопроект №3817 про оплату українським громадянам компенсації за затримку пенсій і зарплат.

У Законі розширився перелік видів грошових доходів, які повинні компенсувати за порушення термінів виплати. Зокрема, до переліку включено: пенсія, щомісячне грошове довічне утримання, соцвиплати, стипендії, зарплати, суми індексації грошових доходів громадян.

У пояснювальній записці зазначено, що закон не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

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