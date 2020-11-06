На найближчих вихідних в Україні буде сухо, але прохолодно і туманно

Як повідомляє Politeka.net, синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". За її словами, 7-8 листопада не потрібно побоюватися сильних дощів.

У суботу та неділю антициклон Ramesh прожене дощові хмари, але не зможе впоратися з туманами. Температура повітря в більшості регіонів країни злегка підніметься, очікується від + 8 до +13 градусів, на півдні, як завжди, буде трохи тепліше: від +12 до +15 градусів. Помірний, іноді переривчастий вітер подує з північного заходу.

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, дощу на вихідних не буде, проте українську столицю може накрити туман. Вночі варто очікувати температуру від + 5 до +7 градусів, а в світлий час доби - близько 10 градусів тепла.

Вже наступного тижня, коли антициклон піде, синоптик прогнозує перші заморозки, в Україну прийдуть арктичні повітряні маси. Поки ще є можливість насолодитися сухою осінньою погодою, нехай і хмарною, яка ідеально підходить для прогулянок без нічого, походів за грибами в ліс або вибивання килимів перед зимою.

Раніше український Гідрометцентр повідомив, що Листопад в 2020 році буде теплим і з невеликою кількістю опадів.

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