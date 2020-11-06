Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, похвалилася відпочинком
На фото красуня позувала в топі, бретельки якого сповзли на руки і лосинах. Олена сиділа на колінах на дивані перед великим сетом суші. Омович тримала в руках китайські палички, якими спритно взяла один шматочок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
"Нормально ти коменти чистиш", "дуже смачно виглядає" ," ви обидва не можете втратити, що поїсти в першу чергу?", "Хочу суші"," ви супер, красуня", " Хороший апетит !!!", "Щогодини по сету", "1 тому що не видно цього убогого вигляду з вікна", " смачного! Але Вам же все це не сісти) пригостили б шматочком)", "так на маму тут схожа"," красиве тіло як картина з якою суші можна їсти тільки не будемо якудзой", " цікаво, що ти вмієш таке зробити,..щоб заслужити стільки смаколиків??".
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Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович насилу сховала гідності.
На новому фото видно, як виглядає модель після всіх маніпуляцій і як ледь приховує її бюст шостого розміру маленьке бежеве плаття трендового крою з акцентом саме на форми знаменитості.
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