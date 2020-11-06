Стало відомо, як держава планує позбутися найбільших банків

Про це пише Фокус.

Відповідно до стратегії, яка була затверджена в 2018 році, частка держави в банках повинна скоротитися до 24%, А ПриватБанк і Укргазбанк — стати банками зі стовідсотковим приватним капіталом. Нова концепція передбачає те ж зниження частки держави і знову протягом п'яти років.

Але в самому Приватбанку не змогли про подальшу стратегію розвитку і можливий продаж.

У Стратегії держбанків 2018 року вказувалося, що 100% акцій Приватбанку планують продати міжнародному інвестору в 2022 році. Але на даний момент чіткого терміну, коли банк продадуть, немає. Більш того, ПриватБанк не можуть продати, поки не будуть вирішені проблеми з колишніми власниками.

Що стосується Ощадбанку, то Кабмін хотів, щоб в 2020 році 20% акцій банку перейшли міжнародним фінорганізаціям, ще 25% — продати в 2025 році на біржі через механізм первинного розміщення акцій. Судячи з нових основ реформування держбанків, план в силі.

А першим нового інвестора, за планами Кабміну, отримає Укргазбанк.

Голова правління банку Андрій Пишний попередив, що підготовка до продажу Ощадбанку вимагає більше часу, ніж передбачалося.

"Склад наглядової ради Ощадбанку був майже повністю узгоджений НБУ тільки в березні 2020 року — без нього ні оновити стратегію, ні здійснити приватизацію було неможливо. Рішення законодавців щодо приєднання банку до ФГВФО теж ще тільки очікується", - заявив він у спілкуванні з журналістами.

Нагадавши, працювати українцям доведеться ще більше.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові штрафи, кого і за що чекає покарання.

Також Politeka писала, що на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація.