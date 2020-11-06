Популярна співачка Світлана Лобода показала, як виглядала 12 років тому

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, яке датується ще 2008 роком, повідомляє Politeka.net. За словами самої виконавиці, воно зроблено під час зйомок кліпу на пісню "За що".

Світлана Лобода відображена у фетровому капелюсі і сірій куртці, вона злегка розстебнула застібку-блискавку, дозволивши милуватися своїм розкішним декольте. Варто відзначити, що з тих пір співачка практично не змінилася, зберігши свою молодість і красу. На знімку зірка позує в компанії відомого режисера Алана Бадоєва і українського дизайнера Лілії Літковської, дружньо їх обійнявши за талії.

"Що знайшла !)?? 2008", - підписала архівний кадр Світлана Лобода. Шанувальники не змогли прокоментувати публікацію, тому що артистка розмістила знімок в сторіз.

Раніше знаменитість розмістила в мікроблозі спільне фото з російською журналісткою і телеведучою Ксенією Собчак на честь дня народження знайомої. Іменинниця в чорній толстовці і окулярах зі щасливим виразом обличчя притулилася носом до щоки співачки, яка постала в розстебнутій блузці з різнокольоровими візерунками і короткому чорному топі. Варто відзначити, що Світлана у відповідь пригорнула до Ксенії.

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Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода, показавши сідниці крупним планом, заманила апетитними формами: "збираюся займатися...".

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