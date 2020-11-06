ПриватБанк блокує транзакції та не повідомляє головну причину таких дій

Про черговий подібний випадок на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він намагався переказати гроші на особисту карту його сестри, але це все завершилося блокуванням.

"Спроба перерахувати власні кошти (зарплату) на картку сестри, яка на лікарняному — закінчилися блокуванням, вибаченнями служби підтримки і пропозицією зробити платіж через термінал (найближчий як мінімум за декілька км)", - зазначив чоловік.

Клієнт також пожалівся, що державний ПриватБанк заблокував зміну ліміту на зняття готівки, через що він не може зняти готівку-зарплату.

"Нічого зрозумілого крім вибачень не отримано. Коротко — ось так. Ну мою думку ви розумієте — а якого біса мені такий банк потрібен? Але це лірика — а потрібно не допускати надалі таке. Що робити в таких ситуаціях?", - задався питанням незадоволений чоловік.

"Добрий день! Ми прагнемо не дати шахраям розпоряджатись вашими грошима та перепрошуємо, якщо такі міри завдають вам незручності.

Будь ласка, очікуйте дзвінка від наших колег, які допоможуть в питанні проведення платежу", - відреагував на скаргу представник державного банку.

Нагадавши, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки і блокування платежів, у клієнтів паніка