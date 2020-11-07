Зірки показують своїх матерів з гордістю, дуже часто вражаючи видом поруч з жінками, які їх виховали

За словами артисток, потрібно багато сил, старанності і, звичайно, необхідна підтримка близьких, щоб стати популярними. Багато з вершин були б ними просто не досягнуті, якби вони не отримали правильну підтримку від мам. Про це пише Politeka.net.

Представляємо вашій увазі топ добірку фото зіркових мам, які можуть захопити молодістю в будь-якому віці. Шанувальники часто пишуть в Instagram зірок про те, що деякі з них виглядають молодше самих дочок.

У минулому році Кароліна вирішила поділитися спільним і дуже рідкісним фото з мамою. Ані Лорак відображена в червоному міні-сукні, а її мама вибрала більш класичний наряд, який вона доповнила перловим Кольє.

"Спасибі нашим матусям за життя. Бути мамою-це велика праця! Будьте здорові і улюблені, наші ангели-хранителі!» - написала Лорак.

Варто відзначити, що у Кароліни два старших брата, а батьки були в розлученні, коли ще маленькою дівчинкою вона дізналася про це. Жанна Василівна не змогла впоратися з дітьми, вона прийняла рішення відправити їх в інтернат. Незважаючи на це, Лорак змогла пробачити матір і навіть почала з нею спілкування після перерви.

Світлана Лобода народилася в Києві, ще в пологовому будинку її мама припустила, що дочка піде в бабусю. А бабуся Світлани в минулому була солісткою Київського оперного театру. Жінка залишила сцену заради коханого чоловіка, який змусив її вибирати між кар'єрою і сім'єю.

Батьки Світлани не мали відношення до світу мистецтва. Батько, Сергій Васильович Лобода 1957 року народження, працював на авіазаводі. Його дружина, Наталія Василівна, також народилася в 1957 році, працювала в сфері енергозбереження. Обидва були простими трудівниками, і коли настали 90-ті, опинилися у важкій фінансовій ситуації.

Анастасія Олексіївна Каменських народилася також у Києві. Її мама, Лідія Петрівна Каменських, співачка Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, а батько, Олексій Йосипович Жмур був капітаном збірної "Динамо" з волейболу.

Відзначимо, сама співачка впевнена, що своїм успіхам вона цілком і повністю зобов'язана батькам, які привчили її до залізної дисципліни і прищепили вміння правильно розподіляти свій час. Пару годин тому вона звернулася до мами в Instagram:

"Яке щастя, що саме Ти, моя Мама! 🥳 Добра, весела, красива, сучасна, любляча, неймовірна, моя Лідочка! 😘Я вітаю тебе з твоїм днем народження! Єдине, що я тобі бажаю, це здоров'я! Щоб ти прожила ще багато багато років! Все інше ми організуємо 😂я тебе люблю ❤️" »

Ірина Олександрівна Бузова далека від шоу-бізнесу. У 2009 році подружжя Бузови розлучилося, проживши в шлюбі більше 20 років. Однак, зі слів Ірини Олександрівни, з колишнім чоловіком у неї збереглися добрі родинні стосунки, вони виховували двох дочок:

"ТАТО найвірніший фанат дочок. Ми прожили в шлюбі майже 20 років. Дочки вже жили самостійно, коли ми розлучилися. Ігор працює в компанії Дочки інженером. У мене чоловік чудово співає і малює, до того ж, дуже добрий, розумний і довгоногий чоловік. Коли я ходила вагітною двома дівчатками, то просила всесвіт, щоб вона дала моїм дочкам прямі красиві ноги, як у Ігоря. І подивіться на дівчаток-красуні! Бажання збулося", - розповідала Ірина.

Нещодавно Ольга Фреймут показала спільне фото зі своєю мамою, Аллою Фреймут.

"Мама-моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть коли я не права, а доленосні помилки ти називаєш корисним досвідом. Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З днем народження!"- написала телеведуча. Алла Фреймут-майстер спорту з плавання.

Ольга Полякова може вразити фото з мамою, адже вона виглядає молодше свого віку років на десять мінімум. Тут важливу роль відіграють не тільки регулярні процедури по омолодженню і косметичні засоби по догляду за собою, але і здоровий спосіб життя і позитивні емоції.

Сама артистка зізналася, що мама її головний натхненник, і дивлячись на неї, Оля розуміє, що «віку не існує, вірніше існує тільки молодий і спраглий повноти життя !». Співачка щаслива спостерігати за мамою, вічно спраглої нових емоцій, вражень, постійно роз'їжджає по світу, черпає від життя все, що тільки можливо.

"Я не боюся дорослішати дивлячись на тебе, бо в 60 життя триває!!!"- резюмувала Полякова в Instagram.

Нагадавши, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик:" хапаєте її...".

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