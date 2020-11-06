Співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова викликала переполох змінами у зовнішністі

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в студійному образі. На Ользі був червоний брючний костюм в тонку смужку і майка білого кольору з мереживною вставкою в зоні декольте.

Незважаючи на щільну тканину злегка прим'ятого піджака, помітно, що Ольга сильно схудла, - піджак на ній "висить", як на вішалці.

"Всім доброго ранку ️☀️ мій сьогодні почався о 7 ранку ✊ ⛸ я знаю, як підняти вам настрій ввечері 🤗 дивіться о 23:00 на @tnt_online 'Імпровізація. Команди' зі мною в журі 👸 😍 😍 😍 буде весело👻", - підписала кадр Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, згадавши в коментарях її коханця - репера Давида Манукяна.

"Оля як завжди красуня 🔥 👍 😍 "

"Ти дуже красива❤️❤️❤️я вас люблю з Дава❤ ️ ❤️❤ ️ відмінна пара❤️"

"Чому тебе ненавидять? Чому ОЛЯ?" - "Тому що вона дівчинка-демон"

"Оля ти дуже схудла😫 ми за тебе дуже переживаємо🤗 швидше набирай вагу і бережи себе ❤ ️ 🤗" - "хоч хтось це помітив"

"Давно не була в червоному 🔥 дуже личить ❤️"

"Дава теж бере участь??"- "Дава з дітьми сидить" - "з Філіними дітьми.))"

Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе на прогулянці, позуючи на пустельній площі в темний час доби. Ольга скинула об'ємну чорну курточку, залишившись в реглані.

"Ловіть модну мене після тренування. Локація, як Ви вже зрозуміли, Лужники. Як вам мої обновочки?", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".