Відома українська співачка Анна Седокова блиснула стрункою фігуркою в незвичайному місці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала пост про неправильне ставлення людей до різних марафонів. Розповідь вона супроводила вельми оригінальним фото. Анна в темній водолазці і обтягуючих джинсах сиділа біля хатинки Баби Яги і тримала в руках мітлу. Красуня розставила ноги, прийнявши сміливу позу.

«Жага отримання нових знань і роботи як такої, на жаль, присутня у невеликого відсотка населення. Саме через це ми живемо, як живемо. Я працюю з 15 років», - зазначила Ганна, додавши, що регулярно читає і намагається щодня отримувати уроки від життя.

За словами артистки, вона хоче вчитися і ділитися своїми знаннями зі своєю аудиторією. Вона розповіла, як багато навчальних курсів зараз проходить, щоб змусити свій мозок працювати.

За півгодини пост Седокової зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Нормальна така баба", «яка красива баба яга», "чітко", " Уф, яка Баба Йожка. Треба дочці показати, а то після казок побоюється даного персонажа", "даремно я Баби яги в дитинстві боявся", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".

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