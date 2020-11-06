Відома українська співачка Анна Седокова блиснула стрункою фігуркою в незвичайному місці
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала пост про неправильне ставлення людей до різних марафонів. Розповідь вона супроводила вельми оригінальним фото. Анна в темній водолазці і обтягуючих джинсах сиділа біля хатинки Баби Яги і тримала в руках мітлу. Красуня розставила ноги, прийнявши сміливу позу.
«Жага отримання нових знань і роботи як такої, на жаль, присутня у невеликого відсотка населення. Саме через це ми живемо, як живемо. Я працюю з 15 років», - зазначила Ганна, додавши, що регулярно читає і намагається щодня отримувати уроки від життя.
За словами артистки, вона хоче вчитися і ділитися своїми знаннями зі своєю аудиторією. Вона розповіла, як багато навчальних курсів зараз проходить, щоб змусити свій мозок працювати.
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За півгодини пост Седокової зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Нормальна така баба", «яка красива баба яга», "чітко", " Уф, яка Баба Йожка. Треба дочці показати, а то після казок побоюється даного персонажа", "даремно я Баби яги в дитинстві боявся", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".
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