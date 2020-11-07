Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", приміряла новий образ

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості на новому місці роботи, передає Politeka.net. На цей раз вона постала за прилавком невеликого магазину у форменій жилетці, біло-синьому кокошнику і кофтині кремового кольору. Поруч з Тетяною Кравченко зображений підліток в синій куртці, білому светрі і окулярах, ймовірно - теж актор, що знімається із зіркою "Сватів" в одній сцені.

Зірка добре вжидася в роль і сперлася руками об магазинний прилавок. Перед нею можна помітити мисочку з розмінними грошима і недочищений апельсин, а на задньому плані - різні продукти.

"Знімальний процес 🙏 Всім гарного дня️️", - таке побажання написано під фото.

Користувачі соцмережі поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Валюша красуня"; "Валюха, ти супер"; "Валюха, дуже любимо вас"; "Наша Королева👏 👏 👏 👏 👏"; "Валюха була технологом на хлібозаводі, а тепер продавець"; " дивлячись на такого продавця, з магазину йти не захочеш.🔥 👏"; "Краса👏❤️😮😍🔥"; "👍🌞Ух! Який шикарний кокошник у Вас, Тетяна!"; "Ти ж моя краса!!!!"; "Як я вас люблю😍 😍 😍!!!!!!"; "Тетяна ви шикарна жінка 👏👏👏👏👏👏👏"; "справжня російська красуня👏 🔥"; "Валюху, що з хлібокомбінату все-таки звільнили?".

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