Відома модель Альона Омович показала себе і похвалилася фігурою

На фото Омович позувала в білому топі і рожевих трусиках. Красуня була в спальні і демонструвала ідеальну фігуру. Модель ледве вмістила пишний бюст в наряд, який так і випирав на кадрі. Але Олену це не бентежило, вона знімала себе на телефон перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так підсушився. Може розповісти вам про мою дієту? Або все таки я відьма худа просто?",- підписала провокаційно кадр Олена Омович в сторіс Instagram.

Фанати не змогли поставити лайки під публікацією або написати коментарі, так як в сторі немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "зараз вирвуться".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович насилу сховала гідності.

Саме тому кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.

Ми писали, що відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в шкіряних нарядах.

Омович продемонструвала відразу кілька осінніх луків, які звели з розуму її шанувальників.

На одному з фото вона стояла в подовженому шкіряному піджаку і ботфортах.

"Настав час ботфорт на голу ногу", - підписала фото зірка мережі.

Нагадавши, Українська Кардашьян в прозорій чорній білизні влаштувала сміливі втіхи в ліжку

Також Politeka писала, що українська Кардашьян спакувала апетитні "полунички" в прозорий ліф

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян потерлася достоїнствами в зухвалому міні про свою подружку-блондинку



