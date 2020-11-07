Відома модель Альона Омович показала себе і похвалилася фігурою
На фото Омович позувала в білому топі і рожевих трусиках. Красуня була в спальні і демонструвала ідеальну фігуру. Модель ледве вмістила пишний бюст в наряд, який так і випирав на кадрі. Але Олену це не бентежило, вона знімала себе на телефон перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Так підсушився. Може розповісти вам про мою дієту? Або все таки я відьма худа просто?",- підписала провокаційно кадр Олена Омович в сторіс Instagram.
Фанати не змогли поставити лайки під публікацією або написати коментарі, так як в сторі немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "зараз вирвуться".
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Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович насилу сховала гідності.
Саме тому кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.
Ми писали, що відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в шкіряних нарядах.
Омович продемонструвала відразу кілька осінніх луків, які звели з розуму її шанувальників.
На одному з фото вона стояла в подовженому шкіряному піджаку і ботфортах.
"Настав час ботфорт на голу ногу", - підписала фото зірка мережі.
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