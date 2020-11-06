Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала величезні переваги в прозорих штанях

Пишногруда модель не приховує свої форми і показує їх при будь-якому зручному випадку. Про це пише Politeka.net. Дівчина не тільки може без збентеження роздягнутися на камеру, але і показати багато зайвого, абсолютно не турбуючись про цензуру. Тим не менш, в Instagram вона публікує тільки сміливі кадри в білизні.

Модель рекламує нижню білизну не перший рік, тому знає, як підібрати найбільш привабливий кадр для зйомки. Фото Квітко в чорних мереживних штанях і ледь помітно мікро-бікіні справило враження на фанатів, адже дівчина показала у всій красі неприродно величезні сідниці.

Ось як реагують в мережі на пікантні фото Квітко:

"Це тіло не може бути "природним", це неможливо; Ти виглядаєш дуже смачно в цьому костюмі😍 😍; шедевр краси🤯❤️; шикарний; гарне вбрання і приголомшлива фігура👏; де емоції.? Мм; Боже мій, смачно; який вид, крім твого хвоста, дитинко; Чи можу я відкусити це яблуко ???; Це вже занадто❗; милий захват🔥 🔥; красива посилка зачаровує краси і чарівності тіла; така мила дівчина».

Так, дівчина завела Instagram шість років тому, коли ще мало хто з моделей займався блогінгом. Всі фото моделі у відвертих стилях відразу опинилися в центрі обговорень. Тепер модель працює з магазинами одягу і часто влаштовує їм рекламу навіть під час відпочинку. Так як Квітко любить розважатися на пляжі, багато з її кращих фото зроблені саме там.

На знімку видно, як модель позує в дизайнерському рожевому бікіні досить насиченого відтінку і показує сідниці, вражаючи їх розміром. Дівчина змогла дійсно вразити фанатів:

"Ідеальна дамочка👌; я люблю тебе, дівчинка; я хочу це будь ласка; Ваша краса може легко перетворити нудний день в Відмінний; Хороша фотка; ти як хрустка картопля; Ви чудові. Мені це подобається; 🔥вау дуже мило; дуже красиво; я люблю тебе❤️😍 🌹».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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