Верховна Рада дозволила штрафувати українців на карантині за новими правилами

Як повідомляє Politke.net, шостого листопада народні депутати прийняли законопроект, за яким громадян можуть на місці штрафувати за неношення захисної маски. Його підтримали 262 народних депутати, передає офіційний сайт парламенту.

Відтепер українкам, які не одягнуть маски в громадських місцях або просто носять їх на підборіддях, правоохоронці виписуватимуть на місці штраф у розмірі 170 гривень. Якщо громадянин попадеться повторно, його оштрафують вже на 255 гривень.

Варто зазначити, що раніше штраф за порушення умов карантину становив 17 тисяч гривень. Тепер за неношення маски в громадських місцях карають куди м'якше, проте немає можливості виправдатися в суді.

Українці обговорили нововведення в мережах, і багато хто незадоволений змінами:

"А Рада це громадське місце або прохідний двір? там половина без масок засідає. або їх штрафувати низя, бо вони недоторканні?"; "Протокол про штраф складатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його до суду, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і до організацій"; "Бюджет наповнювати будуть"; "а тим, які заплатили 17 000 грн. штрафу, тепер різницю повертатимуть? А якщо ні, то хіба це не називається державним рекетом?"

Раніше глава МОЗ Максим Степанов попередив про нові заходи під час брифінгу.

"Протокол про штраф складатимуть відразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його до суду, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні", - зазначив чиновник. - "Тому у нас менше 5% або менше 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і до організацій".

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