Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала найсміливіший свій образ у чорній мікро-білизні

Ебі є популярною моделлю незважаючи на те, що працює в новій для себе сфері відносно недовго. Про це пише Politeka.net. До цього дівчина шукала себе на різних підробітках, поки не почала зніматися у фотосесіях для чоловічих журналів. Дівчина володіє пишними формами і яскравою зовнішністю, що дозволяє їй привертати увагу до своїх знімків без особливих зусиль.

В Instagram Ретчфорд дуже багато фото пікантного змісту, адже вона також рекламує білизну і найчастіше воно занадто відкрите, щоб хоч якось приховати її гідності.

На фото можна помітити, як модель майстерно приховує зайве від очей фанатів, але при цьому показує досить багато в білизні з одних смужок чорної тканини, що з'єднуються на талії і стегнах одними лише стрічками і ланцюгами. Яскравий макіяж, акуратна укладка і сміливий образ в цілому не залишили фанатів байдужими:

"Ближче тим краще😘 😘 😘; ти така шикарна дівчинка🔥 🔥; 🤔 мені потрібно багато підтримки після такого; захватывающий захоплюючий образ😋; абсолютно неймовірний U R WOW !!!!!!!! 🙀 😍 😻 ; шикарна😲 😲; повний відвал всього😍; люблю ці зелені очі Красиві❤️; ви просто чудові; ти взагалі не ховаєшся👏; дівчинка полуничка🍓 🍭 😘 😘 👍 👌; Ебігейл. Чому я люблю таких смаглявих діток?; Безумовно і те, і інше, тому що вона виглядає дуже красивою і дуже чудовою🔥 😌 😊».

Ми також писали, що модель не так популярна, як вже широко відомі фітнес-блогери, але Ебі все ж вдалося прославитися серед ровесниць. Про це пише Politeka.net. дівчина почала модельну кар'єру відносно недавно, зрозумівши, що на звичайній роботі її особливого успіху не чекає.

Ретчфорд почала співпрацювати з чоловічими журналами після того, як зрозуміла унікальність своєї зовнішності. Її не порівнювали з Кім Кардашьян, проте вона все ж змогла знайти свою аудиторію. Зараз дівчина рекламує виключно нижню білизну і ділиться кращими фото в Instagram.

На одному з фото засмагла брюнетка позувала в стильному мереживному бікіні, розшитим блакитними квітами і зроблене з незвично тонкими лямками. Щоб приховати трохи зайвого і при цьому Показати бюст у вдалому ракурсі, Ебі прикрила живіт рукою.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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