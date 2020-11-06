Такий шарм у неї був природний, а тепер...

Співачка Ані Лорак похвалилася оновленим образом, але старання співачки здаватися красивіше не оцінили

Як передає Politeka.net, кадри з фан-сторінки в Instagram викликали бурхливу реакцію.

Лорак зображена з кучерявим волоссям. При цьому користувачі Мережі помітили, що у співачки змінився колір волосся.

Крім того, артистку сильно розкритикували за маніпуляції із зовнішністю. Фанати стверджують, що її тепер неможливо дізнатися. Можна помітити, що у неї дуже пухкі губи. У той же час інші пишуть, що це просто маска для відео.

"Вона пофарбувалася? Крутий колір волосся", " Ох і губки...", "Губи вже перебір. Вона натуральна була така красуня", "Ржу з її вирячених губ на камеру", "вже на себе не схожа! Жах!", "Вже взагалі на себе не схожа. Як все стала однакова з особи, після пластики. Жах все на одне обличчя. Такий шарм у неї був природний і що створила з собою Пипець", - коментують зовнішність Лорак в мережі.

Нещодавно Лорак блиснула фігурою і показала, як любить відпочивати. На одному зі знімків артистка засмутилася в басейні одного з готелів темному боді, який ледь прикрив її бюст.

На іншому фото вона постала на березі невеликої річки в чорно-білому купальнику з різними бретельками, підкресливши виступаючу груди.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".