Коханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко важко захворіла

Як передає Politeka.net, коханка 50-річного чоловіка Наташі Корольової повідомила про це у своєму мікроблозі в Instagram.

Виявилося, що три дні тому починалося як застуда, зараз переросло в більш важке захворювання.

Шульженко поскаржилася, що спробувала всі народні методи і ті виявилися марними. Тепер Анастасія звернулася до лікарів, але скаржиться, що чекати потрібно дуже довго.

Коханка Тарзана звернулася за допомогою до фоловерів, і просить їх поради в лікуванні. Вона зазначає, що ніколи й подумати не могла, що з нею таке станеться.

» Не думала, що так сильно захворію... стан мерзенний", — визнає Шульженко.

Анастасія розповіла, що носіння маски не допомогло уникнути зараження: «носіть маски, бережіть себе. Хоча я не впевнена, що вони допомагають. Мені не допомогла. Тепер постільний режим"»

Нагадаємо, нещодавно Шульженко опублікувала відео, на якому звернулася до Сергія Глушка. Дівчина заявила, що люди, які хочуть щось забути, зазвичай викреслюють це з життя, не згадуючи. Тарзан ж, на її думку, спеціально «провокує і педалює на цю тему».

"Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все? Все, на чому будувалися наші відносини... Не зли мене, будь ласка!",- сміливо заявила Шульженко.

Нагадаємо, що син Тарзана після зрад батька спантеличив недитячими закликами:»Кайфуйте".

Також Politeka писала, що син королевою пішов по стопах батька, блиснувши оголеним торсом: "Архипко, удачі!".