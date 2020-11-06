Апетитна "наречена" Харламова без ліфчика побешкетувала на задньому сидінні машини: "Їду додому і..."

Відома актриса Яна Кошкіна знає, як заінтригувати своїх шанувальників перед сном

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, дівчина, якій ЗМІ приписують бурхливий роман з Гаріком Харламовим, в черговий раз похвалилася пишним бюстом, яким її нагородила природа.

На відеоролику можна побачити Яну Кошкіну в ефектному червоному костюмі з глибоким декольте, яким дівчина в особистий раз підкреслює свою "гордість", яку їй подарувала природа.

Дівчина також на камеру грайливо грає зі своїм волоссям, закручуючи пальцями локони під музику. Жаркий образ Яна Кошкіна доповнила нескромним макіяжем.

Примітно, що нові сторіз Яна Кошкіна записувала на задньому сидінні автомобіля під час поїздки додому.

"Старість підкралася. Під ці пісні їду додому і ностальгую", - підписала дівчина ще одне відео в Instagram.

Раніше ми писали, що Яні Кошкіній зробили операцію, про яку вона розповіла своїм підписникам. Красуні видалили чотири зуба мудрості, один з яких довелося складніше вирізати.

Пізніше артистка розповіла про свій стан в Instagram. За словами Кошкіної, на другий день у неї немає ні набряків, ні синців, проте є дискомфорт і невелика припухлість в тій яснах, яку найбільше різали.

Як зазначила Яна, їй на кожну ясна після видалення наклали по три шви, які потрібно знімати через 10 днів.

Нагадавши, "наречена" Харламова вивалила засмаглий бюст, розстебнувши всі гудзики: "подивився і настрій піднявся".

Як повідомляла Politeka, "наречена" Харламова Кошкіна показала себе після пережитої операції: "найболючіше, що...".

Також Politeka писала, що роздягнена "наречена" Харламова Кошкіна спокусливо погладила свій бюст.