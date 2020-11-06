Популярна українська співачка Настя Каменських вразила знімком поруч зі своєю мамою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, а також привітання з днем народження.

"Яке щастя, що саме Ти, моя Мама! 🥳 Добра, весела, красива, сучасна, любляча, неймовірна, моя Лідочка! 😘Я вітаю тебе з твоїм днем народження! Єдине, що я тобі бажаю, це здоров'я! Щоб ти прожила ще багато багато років! Все інше ми організуємо 😂Я тебе люблю", - написала артистка.

Також вона опублікувала Селфі з мамою.

У мережі захоплюються красою і молодим виглядом мами Каменських, а також приєднуються до привітань

"Як ви схожі 🔥 з Днем народження", "дві красуні», «Вау, яка красива мама», «яка прекрасна», «Боже, як мило», "красуні дівчата", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Лідія Каменських була солісткою хору імені Верьовки, де і познайомилася з майбутнім чоловіком, концертним директором Олексієм Жмуром.

Нагадаємо, раніше мама Каменських розповідала, як ставиться до чоловіка дочки - Потапу.

«Просто моє життя, я прожила в любові. І Настя це бачила. Вона бачила, як ми любимо, яке у нас повагу. Скільки років ми разом. І вона, мабуть, десь хотіла собі таку долю. І говорила: "Мама, мені Льоша мій трохи нагадує нашого тата". Тому я дуже задоволена. І такого я зятя хотіла», - зізнавалася мама співачки.

Нагадаємо, що "мішкувата" Каменських без макіяжу і з пучком на голові здивувала зовнішністю в звичайному житті: навіть так красуня.

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