Популярна модель Демі Роуз підкорила ідеальним виглядом ззаду в крихітному купальнику-бікіні

Відома красуня, яку в мережі багато хто знає як «британську Кардашьян», поділилася новим гарячим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Роуз прославилася як модель спокусливих купальників, яка також не відмовляється від знімків в нижній білизні і зовсім без одягу. Що не дивно, адже розкішні форми красуні здатні додати родзинку в навіть найпростіший наряд.

На цей раз Роуз вирішила показати, як насолоджується відпочинком на розкішному курорті. На новому фото модель позує на величезних гойдалках, встановлених прямо у воді. Модель одягнена в білосніжний купальник-бікіні, від якого на фото помітні лише тоненькі мотузочки.

Демі стоїть до камери спиною, злегка повернувшись. Такий ракурс дозволяє моделі якнайкраще продемонструвати свої ідеальні сідниці.

Шанувальники красуні прийшли в захват від такого спекотного фото і буквально засипали її компліментами.

Раніше ми писали, що Роуз позувала в білій сукні, зробленій з незвичайної тканини з малюнком маленьких кіл.

Вся справа в тому, що «дірявий» наряд не тільки не міг приховати її тіло повністю, але ще і при цьому вдало підкреслив факт відсутності нижньої білизни на Демі. Дівчина спокусливо прогнулася в спині і показала кращу позу для фото.

Нагадаємо, Демі Роуз подражнила видом "черешень" в дірявій сукні: "зараз вискочать".

Як повідомляла Politeka, шикарна Демі Роуз грайливо стиснула руками пишний бюст без білизни: "гаряча і мила".

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