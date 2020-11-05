Популярна модель Демі Роуз підкорила ідеальним виглядом ззаду в крихітному купальнику-бікіні
Відома красуня, яку в мережі багато хто знає як «британську Кардашьян», поділилася новим гарячим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Роуз прославилася як модель спокусливих купальників, яка також не відмовляється від знімків в нижній білизні і зовсім без одягу. Що не дивно, адже розкішні форми красуні здатні додати родзинку в навіть найпростіший наряд.
На цей раз Роуз вирішила показати, як насолоджується відпочинком на розкішному курорті. На новому фото модель позує на величезних гойдалках, встановлених прямо у воді. Модель одягнена в білосніжний купальник-бікіні, від якого на фото помітні лише тоненькі мотузочки.
Демі стоїть до камери спиною, злегка повернувшись. Такий ракурс дозволяє моделі якнайкраще продемонструвати свої ідеальні сідниці.
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Шанувальники красуні прийшли в захват від такого спекотного фото і буквально засипали її компліментами.
Раніше ми писали, що Роуз позувала в білій сукні, зробленій з незвичайної тканини з малюнком маленьких кіл.
Вся справа в тому, що «дірявий» наряд не тільки не міг приховати її тіло повністю, але ще і при цьому вдало підкреслив факт відсутності нижньої білизни на Демі. Дівчина спокусливо прогнулася в спині і показала кращу позу для фото.
Нагадаємо, Демі Роуз подражнила видом "черешень" в дірявій сукні: "зараз вискочать".
Як повідомляла Politeka, шикарна Демі Роуз грайливо стиснула руками пишний бюст без білизни: "гаряча і мила".
Також Politeka писала, що фігуриста Демі Роуз посвітила зарум'яненими "пампушками" в чорному купальнику: "Нагуляла апетит".