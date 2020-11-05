Найближчим часом вартість опалення в Україні продовжить зростати

Як передає Обозреватель, відразу після місцевих виборів тарифи на газ в Україні підскочили на третину вартості. При цьому експерти попереджають, що ці ціни будуть продовжувати рости як мінімум до лютого наступного року, а може і до самого кінця опалювального сезону.

Так, експерт "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька уточнила, що тарифи будуть рости поступово. Що стосується того, коли припиниться зростання, вона зазначила, що це залежить багато в чому від суворості цієї зими, а також від цін на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

За словами Запорізької, ціни на газ за жовтень і листопад на УЕБ були встановлені в межах близько 6 500 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ.

"Зараз спостерігається певна динаміка до зростання. Неможливо точно сказати, коли ціни досягнуть межі і почнеться зниження", - розповіла експерт.

При цьому вона додала, що це точно трапиться не раніше лютого.

У свою чергу, координатор житлово-енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко погодилася з таким прогнозом. Вона додала, що для економії варто ретельно вивчити пропозиції різних постачальників газу і вибрати найвигіднішу.

Зокрема, тариф "річний" дозволяє помітно скоротити витрати на опалення. Бойко зазначила, що зараз не видно ніяких передумов до зниження цін на газ, тому більш вигідними будуть тарифи, що пропонують знижку при оплаті ціни на газ за тривалий термін.

Нагадаємо, абонплата на газ різко зміниться, хто платитиме менше за інших: «з 1 січня 2021 року...».

Як повідомляла Politeka, ціни на газ ростуть з шаленою швидкістю: що буде з тарифами взимку і наскільки спорожніли сховища.

Також Politeka писала, що новий стрибок цін на газ в Україні, майже на 35%: за яким тарифом краще платити, щоб заощадити гроші.