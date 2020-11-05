Відома співачка Санта Дімопулос, яка є фавориткою суддів у шоу "Танці з зірками", підкорила досконалими формами у сукні

Екс-солістка "ВІА Гри" бере участь у популярному шоу, в якому змогла вразити глядачів і суддів, повідомляє Politeka.net. Розкішна брюнетка кожен раз постає в красивих образах, які підкреслюють її красу.

Цього разу Дімопулос з'явилася в сукні, яка оголила її спинку. Наряд був тілесного кольору, а червона бахрома надавала ідеального акценту образу.

Макіяж з акцентом на очі виглядав чудово і підкреслював карі очі знаменитості.

Партнер зірки, Макс Леонов, також позував у червоному костюмі, посвітивши торсом у розкритій сорочці.

"Легким танцювальним рухом ми заходимо... на обкладинку журналу VIVA! ❤️ Звичайно, хотілося б з цього приводу влаштувати вечірку з ігристим, але неділя і прямий ефір на носі... тому ми з @maksleonov_official йдемо репетирувати далі 😅 а зараз я просто хочу сказати це ще раз: ми на обкладинці VIVA!💥 Урааааа!!!😍", - написала Санта.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красиві і гідні цього!!!", "Які ж ви красиві!!!😍 😘 ", "Вау супер ви ідеально виглядаєте🔥", "красиві і гідні бути на обкладинці журналу ❤ ️ ❤ ️ і бути переможцями "Танців з зірками"😉", "Санта 🔥 🔥 🔥 молодець, вперед! реалізуйся максимально❤️", "відразу зрозуміло ось вони переможці", " зірка. Приємно дивитися", " тільки перемоги!!!📣👍❤️🌹🤩🤩🤩🔥🔥", "Ви найкращі!!🔥 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.